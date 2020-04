873 Fälle bekannt

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es mittlerweile 873 bekannte Corona-Fälle. Das teilte das Landratsamt am Montagmittag mit. Das sind zwei mehr als am Vortag. Genesen sind nach Angaben der Behörde mittlerweile 727 Menschen. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen, die gestorben sind, liegt bei 29. Sie ist damit seit dem vergangenen Samstag unverändert. In Quarantäne befinden sich derzeit noch 441 Personen.

Zwischen Sonntag und Montag kamen im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe keine „aktiven Fälle“ hinzu. In Edingen-Neckarhausen befinden sich noch fünf Menschen in Isolation. Sechs Heddesheimer sind noch in Quarantäne, die Zahl der „aktiven Fälle“ dort ist damit – im Vergleich zu Sonntag – um einen zurückgegangen. In Ladenburg ist weiterhin eine Person in Quarantäne. Auch in Hirschberg ist die Zahl der noch isolierten Personen im Vergleich zum Vortag gleich geblieben. Sie liegt bei drei. In Schriesheim sind ebenfalls noch drei „aktive Fälle“ bekannt. In Ilvesheim befindet sich bereits seit einigen Tagen keine Person mehr in Quarantäne. Die Zahlen stammen von Montag, 13.30 Uhr. tge

