879 Fälle bekannt

Die Zahl der Corona-Fälle im Rhein-Neckar-Kreis ist auf 879 gestiegen. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Das sind vier Fälle mehr als am Vortag. Genesen sind nach Angaben der Behörde 748 Menschen. Die Zahl der infizierten Personen, die gestorben sind, liegt weiterhin bei 29. Sie ist damit seit vier Tagen unverändert.

In Heddesheim kam im Vergleich zu Dienstag ein weiterer aktiver Corona-Fall hinzu. Somit befinden sich dort sieben Personen in Quarantäne. In Ladenburg gibt es seit Mittwoch keinen aktiven Fall mehr, in Hirschberg ist die Zahl der noch infizierten Personen auf zwei gesunken. In Edingen-Neckarhausen (5), Schriesheim (3) und Ilvesheim (1) ist die Zahl unverändert.

Auch im Landratsamt und seinen Außenstellen gilt – wie beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr – seit dem 27. April die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken. Dafür brauche es aber nicht zwingend einen medizinischen Mundschutz, ein Schal oder Tuch seien ausreichend. Darauf wies die Behörde in einer Mitteilung vom Mittwoch hin. tge

