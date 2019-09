90 000 Euro für Geräte – „ein Schnäppchen“

Wenn alles nach Plan läuft, startet im Januar der mit rund 150 000 Euro bezifferte Neubau des Kinderspielplatzes in der Mozartstraße. Dies gab Bürgermeister Hansjörg Höfer auf einer Informationsveranstaltung im Ratssaal bekannt. Referent war dabei Rolf Schwarz von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, der das Konzept für die Neugestaltung der Fläche unter dem Motto „Strahlenberg-Spielplatz“ erarbeitet hatte.

„Spielplätze sind Lebensräume“, formulierte der Experte sein Credo. „Wir haben die Ideen und Wünsche ausgewertet, die in den Workshops gesammelt und zusammengetragen wurden“. Herausgekommen ist ein Konzept mit Spielgeräten im Gesamtwert zwischen 90 000 und 95 000 Euro, was Schwarz als „Schnäppchen“ bezeichnete.

Er bedauerte, dass einige der vorgebrachten Wünsche wie eine Tischtennisplatte und ein Karussell, Wasserspiele oder ein Trampolin aus Kosten- oder auch aus Wartungsgründen nicht berücksichtigt werden konnten. „Und die gewünschte Großrutsche wäre zu gefährlich und ein Steinhügel zu risikoreich.“ Dennoch könnten „80 Prozent der Wünsche“ realisiert werden, ohne den finanziellen Rahmen zu sprengen.

Für Altersgruppe von null bis zwölf

Wie der Spielplatz für Kinder im Alter zwischen null und zwölf Jahren aussehen wird, das demonstrierte Schwarz anhand einer Grafik. Geplant sind Teilzonen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

In der Zone für ältere Kinder werden zwei Riesenschaukeln, die von Hügel zu Hügel schwingen, eine Tarzan-Schaukel im Bereich des Burghügels und eine Brücke mit Handlaufseil zu finden sein. Für Mädchen soll es eine „Teenager Lodge“ geben, in die sie sich zum Chillen zurückziehen können. Diese soll, „um Rabatz zu verhindern“, von der Straße gut einsehbar sein.

Der zweite große Teilbereich steht im Zeichen der Strahlenburg als Design. Vom Hügel führen zwei große Rutschen herab. Der dritte Bereich gehört den jüngeren Kindern. Er wird mit einem kleineren Kletterelement sowie einer großen Gruppenwippe und einer 20 Meter langen Seilbahn ausgestattet. Für Mütter mit ihren Kleinkindern gibt es einen Spielbereich mit viel Sand und einem Spielbrett, auf das die Kleinen ihre Sandkuchen legen können. Zum Toben lockt ein Turm mit Klettergerüst sowie eine Kinderdoppelschaukel.

Auch die Frage aus der Zuhörerschaft nach Schattenplätzen konnte der Experte zur Zufriedenheit beantwortet. „An neuralgischen Stellen werden Bäume, Niststräucher wie auch Hecken gepflanzt“, kündigte er an und ergänzte, dass es auch einen Grünstreifen für seltene Insekten geben wird. Auch die Sorge, dass nach dem Kahlschlag der letzten Monate weitere Bäume gefällt werden, konnte er entkräften. „Es werden keine Bäume mehr entfernt“.

Ganz bewusst will man Jugendliche vom Spielplatz fernhalten – auch dies war eine Sorge der Anwohner. Einige der Anwesenden glaubten jedoch nicht, dass sich die Jugendlichen von Verbotsschildern abhalten lassen. Es werde daher auch bauliche Vorkehrungen geben, versicherte der Experte. So wird die Chill-Lounge so gebaut, dass sie von der Straße her einsehbar sei.

