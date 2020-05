900 Fälle bekannt

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es seit Donnerstag genau 900 bekannte Infektionen mit dem Coronavirus. Das teilte das Landratsamt mit. Dies sind zwei Fälle mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen liegt mittlerweile bei 791, noch mit dem Virus infiziert sind 76 Menschen. Insgesamt 33 Todesfälle sind im Zusammenhang mit der neuartigen Krankheit bekannt. Diese Zahl hat sich im Vergleich zum Vortag allerdings nicht geändert.

Zwischen Sonntag und Dienstag hatte das Landratsamt die Zahl der Infektionen noch mit 902 angegeben. Wegen falscher Laborbefunde wurde diese Angabe allerdings korrigiert. In den Städten und Gemeinden des Verbreitungsgebiets dieser Ausgabe haben sich im Vergleich zum Vortag keine Veränderungen ergeben. In Edingen-Neckarhausen befinden sich nach wie vor vier bestätigte Infizierte in Quarantäne, in Heddesheim sind es fünf, in Hirschberg drei und in Ilvesheim einer. In Schriesheim sind noch zwei Personen in Isolation. In Ladenburg liegt die Zahl bei null: Alle Einwohner, die sich bisher angesteckt hatten, konnten die Quarantäne bereits wieder verlassen. tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.05.2020