92-Jähriger vereitelt Enkeltrick

„Opa, ich bin in Nöten.“ Mit diesen Worten meldete sich am Freitag eine junge Frau als Sylvia bei einem 92-Jährigen in Neckarhausen. Nach einem von ihr verursachten Autounfall benötige sie 5000 Euro in bar, die Polizei wolle sie aber nicht verständigen. Der Senior reichte das Gespräch an seine Gattin weiter, die das Geld verwaltet, wurde aber stutzig. Die junge Frau solle persönlich vorbeikommen, ließ er sie dann wissen. Damit war das Gespräch beendet. Der Mann informierte die Polizei und erhielt dort die Bestätigung, dass er alles richtig gemacht hatte. Den „MM“ rief er an, um andere vor dem Trick zu warnen. hje

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020