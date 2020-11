94 neue Infektionen gemeldet

Im Rhein-Neckar-Kreis sind zwischen Sonntag und Montag 94 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das geht aus dem täglich erscheinenden Faktenblatt des Landratsamtes hervor. Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle hat sich damit auf 5664 erhöht. Als mittlerweile genesen gelten 4357 Personen, die Zahl derer, die am oder mit dem Coronavirus gestorben sind, liegt weiterhin bei 80. Daraus ergibt sich, dass aktuell noch 1227 Menschen im Kreis das Virus in sich tragen und sich daher in Isolation befinden. Die Zahl dieser sogenannten aktiven Fälle ist im Vergleich zum Wochenende ein wenig gesunken.

Inzidenz-Wert bleibt hoch

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) sinkt im Vergleich zum Sonntag zwar ebenfalls ganz leicht, bleibt mit einem Wert von 175,2 aber auf einem hohen Niveau. In den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße sieht die aktuelle Lage bei den Infektionen aktuell wie folgt aus (Stand Montagmittag). Vorne steht die Gesamtzahl der registrierten Infektionen, in Klammern die Zahl der aktiven Fälle:

Edingen-Neckarhausen: 158 (25)

Heddesheim: 159 (45)

Hirschberg: 107 (32)

Ilvesheim: 104 (23)

Ladenburg: 138 (30)

Schriesheim: 133 (28)

Weinheim: 592 (122)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020