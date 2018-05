Öffentliches Bekenntnis

Anzeige

Ladenburg.Erstmals seit 2015 gab es gestern eine Fronleichnamsprozession in Ladenburg. Der jährliche Wechsel in der Seelsorgeeinheit war 2017 zugunsten von Heddesheim und seiner 1100-Jahr-Feier ausgesetzt worden. So konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Blumenteppiche an der St. Sebastianskapelle (Aufbau: Katholische Frauen), am Marktplatz (Kolpingsfamilie) und im Kirchgarten (Gemeindeteam/Pfarrgemeinderat) von St. Gallus besonders aufwendig geschmückt waren. Zumal mit Matthias Stößer der neue SE-Pfarrer das Hochamt feierte. Die Prozession mit den diesjährigen Kommunionkindern erinnerte an das letzte Abendmahl. „Wir bekennen unseren Glauben öffentlich“, so Pfarrgemeinderat Stephan Blümmel. / pj