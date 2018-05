Ökumenische Feier

Anzeige

Schriesheim.Was die Ökumene angeht, ist Schriesheim Vorreiter. Seit Jahren ist es selbstverständlich, dass die katholischen Christen der Seelsorgeeinheiten Schriesheim, Altenbach und Dossenheim gemeinsam mit den evangelischen Christen Fronleichnam feiern. Festlich geschmückt war der untere Schulhof unter der Linde, vor der katholischen Kirche war der Altar aufgebaut. Gottesdienst und Prozession begleitete die Pfarrmusik aus Dossenheim, der MGV Lyra und die beiden Kirchenchöre umrahmten den Gottesdienst gesanglich. Pfarrerin Suse Best las aus dem Evangelium – ein weiterer Schritt in Richtung Ökumene. In seiner Predigt betonte Pfarrer Baier, dass Gott in jedem Menschen gegenwärtig, wenn auch nicht sichtbar sei. greg / Bild: greg