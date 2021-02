A 6 bei St. Leon-Rot nach Unfall kurzzeitig voll gesperrt - Fahrer unverletzt

Region.Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim ist es am Montagnachmittag bis in die Abendstunden hinein zu 39 witterungsbedingten Unfällen gekommen. Die Nacht blieb nach Auskunft der Polizei hingegen trotz vereinzeltem Schneefall und damit verbundener Straßenglätte ruhig. So ereigneten sich auf der B 9 binnen kürzester Zeit mehrere Unfälle.

Auf der A 6 bei St. Leon-Rot kam es erst gegen 5 Uhr wieder zu einem Unfall, an dem möglicherweise die Witterungsverhältnisse in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit Schuld waren. Der Fahrer eines VW geriet in Richtung Mannheim ins Schleudern, prallte gegen die rechte Leitplanke und schleuderte über alle Fahrstreifen in die Mittelleitwand. Dort blieb das Fahrzeug schwer beschädigt liegen. Der Mann überstand den Unfall unverletzt.

Die A 6 war zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf zeitweise gesperrt. Das Unfallauto wurde abgeschleppt. Der Verkehr staute sich zwischen Sinsheim und dem Kreuz Walldorf auf mehr als drei Kilometer zurück.

Mehrfach ist die Frankenthaler Polizei am Montagnachmittag aufgrund witterungsbedingter Unfälle ausgerückt. Auf der B 9 von Frankenthal Richtung Ludwigshafen kam es nach Auskunft der Polizei in Höhe der Ausfahrt Frankenthal-Studernheim innerhalb von 45 Minuten zu zwei Unfällen.

Gegen 17.20 Uhr befuhr eine 19-Jährige die Strecke mit ihrem Hyundai. Kurz nach der Ausfahrt sie verkehrsbedingt abbremsen, wodurch der hinter ihr fahrende Verkehrsteilnehmer aufgrund der glatten Fahrbahn nicht rechtzeitig abbremsen konnte und nach rechts auswich. Das Auto des 24-Jährigen rutschte weiter und touchierte sowohl das Fahrzeugheck der Frau als auch die Leitplanke.

Ähnlich erging es gegen 18 Uhr einer 31-Jährigen Frau aus Ludwigshafen auf der gleichen Strecke. Als die Fahrerin aufgrund eines bremsenden Fahrzeugs selbst abbremste, lenkte sie ihren Opel-Corsa nach links, um eine Kollision zu verhindern. Aufgrund der Glätte verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die Mittelleitplanke. Das Auto drehte sich daraufhin um die eigene Achse. Eine nachfolgende 26-Jährige Frau kollidierte mit der linken Seite des Corsa. Der Streckenabschnitt musste aufgrund der Unfallaufnahme eine Stunde einspurig gesperrt werden.

Nur eine Stunde später kam es an der Abfahrt Oggersheim zu einem weiteren Unfall. Ein 20-Jähriger verlor mit seinem BMW im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlitterte auf einen vorausfahrenden Skoda.

Bei den Unfällen verletzte sich keiner der Beteiligten. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf 10 000 Euro.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.02.2021