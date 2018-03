A5 wird auf zehn Kilometern Länge saniert

Anzeige

Schwetzingen/Walldorf.Die A5 wird ab Mitte März und bis Ende Oktober zwischen der Anschlussstelle Schwetzingen und dem Kreuz Walldorf auf zehn Kilometern Strecke saniert. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Dienstag mit. Demnach werde das Bauvorhaben in zwei Teile aufgeteilt. Die Baustellenbeschilderung wurde bereits seit Wochenbeginn aufgestellt.

Zunächst wird in beiden Richtungsfahrbahnen jeweils der zweite Fahrstreifen auf 10.400 Metern Länge saniert. Hierfür müssen rund 44.200 Quadratmeter Betonfahrbahn abgebrochen werden. Danach wird der Untergrund verfestigt und ein neuer Asphaltbelag aufgebracht.

Vor dem Beginn des jeweiligen Bauabschnitts sollen an den jeweiligen Anschlussstellen sowie an der Raststätte Hardtwald provisorische Beschleunigs- und Verzögerungsstreifen gebaut werden. Am Kreuz Walldorf wird außerdem eine vorhandene Mittelstreifenüberfahrt verlängert.