A6 bei Hockenheim in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt

Hockenheim/Schwetzingen.Wegen eines Unfalls auf der A6 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim ist die Fahrbahn in Richtung Mannheim derzeit vollgesperrt. Laut Polizei ist an dem Unfall ein Lkw beteiligt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Ein Mitarbeiter dieser Redaktion vor Ort teilte mit, dass ein Lkw nahezu ungebremst auf ein Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren sei. Der Lkw-Fahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Bestätigung durch die Polizei steht noch aus. Der Verkehr wird derzeit am Autobahnkreuz Walldorf abgeleitet, es kommt zu Rückstau. Die Maßnahmen zur Unfallaufnahme dauern an.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.11.2020