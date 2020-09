A6 nach Landung eines Rettungshubschraubers teilweise gesperrt

Hockenheim.Wegen der Landung eines Rettungshubschraubers auf der A6 am Autobahndreieck Hockenheim ist die Fahrbahn in Richtung Mannheim am Freitagnachmittag gesperrt worden. Auf Anfrage bei der Polizei hieß es, dass sich ein Unfall zwischen einem Auto mit einem Kleinlaster ereignet hatte. Schwerverletzte seien nicht bekannt. Der Unfall hatte sich laut einem Mitarbeiter vor Ort gegen 13.30 Uhr ereignet.

