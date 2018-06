A6 nach schwerem Lkw-Unfall in Richtung Sinsheim gesperrt

Anzeige

Die A6 ist nach einem schweren Lkw-Unfall am späten Montagvormittag zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim in Richtung Sinsheim gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, soll die Sperrung für die Bergungsarbeiten nach derzeitigem Erkenntnisstand noch bis gegen 20 Uhr andauern. Der 54-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Der Mann hatte aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Laster verloren und war mit dem Fahrzeug umgekippt.

Laut Polizei waren nach ersten Erkenntnissen keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall in Fahrtrichtung Heilbronn beteiligt. Ein Rettungshubschrauber war zunächst im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Zur Bergung des Fahrers waren zeitweise alle Spuren in beide Richtungen voll gesperrt. Ein Polizeisprecher hatte erklärt: "Nach der ärztlichen Versorgung können die Spuren in Richtung Mannheim vermutlich wieder freigegeben werden. In Richtung Heilbronn muss der Lkw erst aufgerichtet und abtransportiert werden - das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen."