Auf der A67 bei Viernheim hat sich am Montagvormittag ein tödlicher Unfall ereignet. © Adrian Krause

Nach einem tödlichen Lkw-Unfall bei Viernheim am späten Montagvormittag ist die A67 in Richtung Süden derzeit voll gesperrt. Wie ein Polizeisprecher auf "MM"-Anfrage bestätigte, war der Fahrer gegen 11:15 Uhr aus bislang noch unklarer Ursache mit dem Abweiser eines Baustellenfahrzeugs kollidiert. Die Verletzungen des Mannes seien so schwer gewesen, dass er noch an der Unfallstelle verstorben ist.

Durch den Zusammenprall wurden Ladung und Paletten, die der Lastwagen geladen hatte, auf die Fahrbahn geschleudert. Auch Trümmerteile verteilten sich auf der Fahrbahn. Zur Bergung des Toten sowie zur Räumung der Fahrbahn wurde die A67 zunächst voll gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, war am Mittag noch unklar.