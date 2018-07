A67 nach schwerem Lkw-Unfall beidseitig voll gesperrt

Anzeige

Lorsch.Nach einem Unfall, bei dem am Freitagmorgen auf der A67 bei Lorsch ein Lkw-Fahrer schwer verletzt wurde, ist die Autobahn derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf Anfrage bestätigte, hatte der Lkw-Fahrer gegen 8.40 Uhr aus noch unbekannter Ursache zwischen Lorsch und dem Autobahndreieck Viernheim die Mittelleitplanke durchbrochen.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz, der schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Mann soll durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Da an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausgelaufen sind, rät die Polizei, den Bereich weiträumig zu umfahren oder die parallel verlaufende A5 zu nutzen. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wie lange die Vollsperrung andauert, war zunächst noch nicht bekannt. (pol/mer)