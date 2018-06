Ab Sonntag neue Linien

Anzeige

An vielen Stellen konnte das Angebot ausgeweitet werden, wie der Betreiber schreibt. Linienwege seien zielgerichtet an die Kundenbedürfnisse angepasst, Takte klarer gestaltet und abschnittsweise verdichtet worden. So bietet beispielsweise eine zusätzliche Fahrt von Edingen nach Seckenheim eine verbesserte Fahrtmöglichkeit für Schüler von Edingen-Neckarhausen zu den Schulen in Ladenburg. Auch die Umsteigemöglichkeiten und Anschlüsse insbesondere von und zur rnv-Bahnlinie 5 und zur S-Bahn in Friedrichsfeld Süd profitierten vom neuen Busliniennetz.

Broschüre und Onlineinfos

Mit speziell hierfür aufgelegten Broschüren informiert die rnv über die geänderten Abfahrtszeiten und angepassten Fahrpläne. Die neuen Linienwege und Fahrbeziehungen können dem separat erhältlichen Faltblatt „Das neue Busliniennetz Mannheim Friedrichsfeld/Seckenheim und Neu-Edingen – Quartiersplan und Liniennetzplan“ entnommen werden. Die Publikationen können unter www.rnv-online.de heruntergeladen werden und liegen in den Mobilitätszentralen bereit. Zudem werden die neuen Pläne vor Ort verteilt. red

Info: Mehr Infos unter: http://bit.ly/2HsXR9F.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.06.2018