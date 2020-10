Abstrichzentrum in der Halle 101 wird reaktiviert

Speyer.Wegen der steigenden Infektionszahlen wird das Abstrichzentrum in der Halle 101 in Speyer wieder aktiviert. Wie die Stadt mitteilte, können sich Personen aus Speyer, „die von der Nationalen Teststrategie des Bundesministeriums für Gesundheit erfasst werden“, ab Freitag, 23. Oktober, dort wieder kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das Zentrum ist montags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung per Telefon unter 06232 600 214 ist zwingend erforderlich. Es werden keine Schnelltests durchgeführt, sondern ausschließlich PCR-Tests mit Labordiagnostik.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020