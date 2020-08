Acht neue Corona-Fälle

Die Zahl der im Rhein-Neckar-Kreis bestätigten Corona-Fälle ist zum Mittwoch um weitere acht gestiegen. Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich somit kreisweit 61 Personen mit SARS-CoV-2 angesteckt. Pro 100 000 Einwohner sind das etwas über elf Neu-Fälle in einer Woche.

Wie das Landratsamt weiter mitteilte, befinden sich derzeit noch 53 infizierte Personen in Quarantäne. Drei Tage zuvor waren es schon einmal so viele. Davor lag die Zahl der so genannten aktiven Fälle zuletzt am 22. Mai mit 54 so hoch.

Von den insgesamt bislang 1179 positiv auf das Virus getesteten Kreis-Einwohnerinnen und Einwohnern gelten 1086 als genesen, 40 sind gestorben. Wie sich die noch aktiven Fälle auf die Kommunen verteilen, veröffentlicht die Behörde zweimal wöchentlich, das nächste Mal wieder am Donnerstag. agö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020