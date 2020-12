Acht neue Todesfälle

Im Rhein-Neckar-Kreis sind acht weitere Tote im Zuge der Corona-Pandemie zu beklagen. Fünf Männer starben; einer war zwischen 60 und 70 Jahren alt, zwei waren zwischen 70 und 80 und zwei zwischen 90 und 100 Jahren. Von den drei Frauen war eine zwischen 70 und 80 und zwei waren zwischen 80 und 90 Jahren alt. Aufgrund des Persönlichkeitsschutzes gibt das Landratsamt keine weiteren Einzelheiten bekannt. Die Corona-Hotline der Behörde ist übrigens auch über Weihnachten besetzt (siehe unten).

Im Vergleich zum Vortag sind 201 Menschen mehr erkrankt; insgesamt gibt es im Kreis nun 10 253 Corona-Infektionen. Davon werden 1579 als „aktive Fälle“ gemeldet, das sind Personen, die aktuell positiv getestet sind und sich deshalb in Quarantäne aufhalten müssen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist von 254,2 am Vortag leicht auf 251,1 gesunken – leider noch kein Grund zu einer Entwarnung. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in einer Woche neu anstecken, er ist extrem wichtig für die Beurteilung der Pandemielage. Bund und Länder streben einen Wert von maximal 50 an.

Die Infektionszahlen aus den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (in Klammern die noch aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 262 (29)

Heddesheim: 298 (43)

Hirschberg: 196 (37)

Ilvesheim: 181 (27)

Ladenburg: 225 (18)

Schriesheim: 223 (26)

Weinheim: 905 (108)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.12.2020