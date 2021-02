Acht weitere Todesfälle

Im Rhein-Neckar-Kreis sind acht weitere Menschen in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Wie das Landratsamt am Dienstag auf seinen Internetseiten mitteilt, handelte es sich bei allen acht Verstorbenen um Frauen. Vier von ihnen wurden zwischen 80 und 90 Jahre alt, vier waren über 90 Jahre. Die Zahl der neu festgestellten Corona-Infektionen lag am Dienstag bei 34. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 85. Dieser Wert, der die Zahl der Neu-Infizierten in einer Woche pro 100 000 Einwohner angibt, änderte sich in den vergangenen sechs Tagen kaum und bewegte sich immer im Bereich zwischen etwa 80 und 85.

Im Vergleich zum Vormonat hat sich die Ausbreitung des Virus’ im Januar deutlich verlangsamt: Hatte es im Dezember 2020 noch kreisweit 5018 bestätigte Neu-Infektionen gegeben, wurden im ersten Monat 2021 „nur“ noch 2625 positive Corona-Tests registriert. Auch der November lag mit 3456 gemeldeten Fällen deutlich darüber. Im Folgenden die Zahl der bisherigen Infektionen in den Kommunen (in Klammern die Zahl der Noch-Infizierten):

Edingen-Neckarhausen: 349 (22)

Heddesheim: 339 (9)

Hirschberg: 255 (11)

Ilvesheim: 252 (12)

Ladenburg: 297 (15)

Schriesheim: 264 (4)

Weinheim: 1119 (37)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.02.2021