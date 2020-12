Ludwigshafen.Der Ökumenische Arbeitskreis Niederfeld lädt in den Adventswochen abwechselnd vor die St. Hildegard- und Johanneskirche zur adventlichen Andacht vor beleuchteten Kirchen ein. Die Andachten finden immer mittwochs um 18 Uhr statt. Am 2. und 16. ist die Johanneskirche festlich beleuchtet, am 9. und 23. Dezember die Kirche St. Hildegard.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020