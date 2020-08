Aktuell 35 Menschen infiziert

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es seit Donnerstag 1103 bekannte Coronavirus-Fälle. Das zeigen die neusten Zahlen des Landratsamtes. Damit sind im Vergleich zu Mittwoch vier gemeldete Infektionen dazu gekommen. Auch die Zahl der Genesenen stieg im selben Zeitraum an – und zwar um fünf (von 1023 auf 1028). 40 Menschen im Kreis sind bisher mit oder an dem Virus gestorben. Daraus ergibt sich, dass aktuell 35 Personen Corona in sich tragen. Der Höchstwert der vergangenen sieben Tage lag bei 51.

Wenig Veränderung

Zwei Mal in der Woche, immer montags und donnerstags, veröffentlicht die Behörde genaue Zahlen aus den einzelnen Kommunen des Kreises. Im „MM“-Verbreitungsgebiet „Neckar-Bergstraße“ gibt es folgende Entwicklung: In Edingen-Neckarhausen gibt es weiterhin einen aktiven Fall, genau so wie am Montag. Heddesheim ist derzeit, wie bereits am Anfang der Woche, Corona-frei.

Dasselbe gilt für Hirschberg, Ilvesheim, Ladenburg und Schriesheim. In der Zweiburgenstadt Weinheim, wo bisher insgesamt 169 Fälle gemeldet wurden, sind aktuell sieben Menschen mit dem Virus infiziert. Das sind zwei weniger als noch am Montag. tge

