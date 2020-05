Aktuell 48 Infizierte

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen geht im Rhein-Neckar-Kreis weiter zurück. Nach den jüngsten Angaben des Landratsamts gab es am Sonntag noch 48 sogenannte aktive Fälle, also Infizierte in Quarantäne. Gegenüber Freitag hat sich die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Kreis seit Ausbruch der Pandemie um drei auf 956 erhöht. 870 Personen gelten als genesen, 38 nachweislich infizierte Bürger sind gestorben.

In den Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises liegt die Zahl der aktiven Fälle überwiegend bei Null oder im niedrigen einstelligen Bereich. Nur aus Ladenburg meldet das Landratsamt noch 19 aktuell infizierte Personen. Im dortigen Johanniter-Haus hatten sich bekanntlich mehrere Bewohner und Mitarbeiter angesteckt. In Hirschberg, Ilvesheim und Schriesheim ist aktuell keine Infektion bekannt, in Edingen-Neckarhausen noch eine und in Heddesheim zwei. agö

