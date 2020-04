Aktuell noch 345 Infizierte

Die Zahl der Corona-Infizierten im Rhein-Neckar-Kreis ist am Dienstag noch einmal um 13 gestiegen – genauso viele wie am Vortag und damit tendenziell weniger stark als in den Wochen zuvor. Wie aus den aktuellen Zahlen des Landratsamts hervorgeht, wurden bisher 739 Personen im Kreis positiv auf das Virus getestet. 15 Erkrankte sind gestorben, 379 gelten inzwischen als genesen. Damit liegt die offizielle Zahl der Noch-Infizierten aktuell noch bei 345. Zum Vergleich: am 2. April waren es 419 – der bisherige Höchststand.

In Edingen-Neckarhausen gab es bis Dienstag insgesamt 19 bestätigte Corona-Infektionen, elf davon sind bereits ausgestanden. Sechs von 17 Infizierten gelten in Heddesheim als genesen, neun von 20 in Hirschberg. Neun Ilvesheimer wurden bislang positiv auf das Virus getestet, sechs sind wieder gesund. In Ladenburg hatten sich bis Dienstag elf Personen angesteckt, auch hier sind sechs bereits genesen. Von insgesamt 18 infizierten Schriesheimern führt die Behörde zehn unter „Genesene“ auf.

Mit Fragen rund um das Coronavirus können sich Bürger an die Hotline beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises wenden. Diese ist unter der Telefonnummer 06221/522 18 81 täglich von 7.30 bis 19 Uhr zu erreichen. agö

Info: Infos online: rhein-neckar-kreis.de

