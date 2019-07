Alkoholisiert die Vorfahrt genommen: 59-jähriger Motorradfahrer kommt bei Unfall ums Leben

Ein 59-jähriger Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Pkw am Mittwochabend bei Alsheim ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 21.45 Uhr aus Richtung Mainz kommend nach Worms unterwegs, als eine 38-jährige Autofahrerin ihm die Vorfahrt nahm und auf die B9 einfuhr. In der Folge kollidierte der 59-Jährige mit seiner Maschine frontal mit der Fahrertür des Fahrzeugs und wurde dabei so schwer getroffen, dass er seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war die Frau erheblich alkoholisiert. Wie ein Sprecher am Morgen auf "MM"-Anfrage erklärte, war bei der 38-Jährigen aufgrund der schweren Verletzungen, die auch sie bei der Kollision erlitt, kein Alkoholtest möglich. "Die Unfallverursacherin war zunächst kaum ansprechbar und befindet sich derzeit in stationärer klinischer Behandlung. Alles Weitere muss sich hierzu erst ergeben", wie der Sprecher weiter erklärte.

Die B9 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge bis 1 Uhr voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Gegen die 38-Jährige werden wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren unter Alkoholeinfluss sowie fahrlässiger Tötung ermittelt. (pol/mer)