Zu Ihrem o. g. ausführlichen Bericht erlaube ich mir einige Fragen und Bemerkungen: Wie kann es sein, dass nach 22-jähriger offenbar unbeanstandeter Tätigkeit wegen einer unklaren Lappalie eine fristlose Kündigung erfolgt? Im „MM“ steht zu lesen, der Arbeitgeber (also die evangelische Kirche) habe „sämtliche Vorwürfe, die als Begründung für den Rauswurf erhoben worden waren“ zurückgenommen. Eine fristlose Kündigung also ohne Begründung? In Deutschland? Als einst in dieser Kirchengemeinde engagiertem unmittelbaren Nachbarn – unter anderem waren auch unsere Kinder vor cirka 35 Jahren im dortigen Kindergarten – sind mir unter den drei hiesigen Pfarrern zuvor niemals Klagen zu Ohren gekommen. Zu hören waren allenfalls positive Äußerungen, offenbar auch wegen der vielfältigen Zusatzqualifikationen der Leiterin (unter anderem Religionspädagogik). Mir drängt sich der Verdacht auf, dass hier ungeachtet des gerichtlichen Vergleichs aus Kostengründen eine berufliche (und psychische?) Existenz vernichtet wurde.

