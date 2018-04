„Alles im grünen Bereich“

Anzeige

Die Wintermonate hatten im Waldschwimmbad eine Menge Unrat hinterlassen, den viele fleißige Helfer an diesem sonnigen und frühlingshaften Samstag beseitigten, um das Bad aus dem Winterschlaf zu holen und es fit und schön für die kommende Badesaison zu machen. Am Tag des Arbeitseinsatzes herrschte in allen Ecken und Winkeln ein reges und geschäftiges Treiben. Dem Aufruf des Vorstands der Interessengemeinschaft zur Erhaltung des Waldschwimmbades (IEWS), sich doch bitte rege am ersten Arbeitseinsatz im Schwimmbad zu beteiligen, folgten mehr als zehn Helfer.

„Nach den ersten warmen Sonnenstrahlen explodiert die Natur förmlich“, sagte eine Helferin, die mit der Gartenschere dürre Äste entfernte und die Erde auflockerte. Gerhard Kling war mit Helfern am hinteren Nichtschwimmerbecken dabei, an einigen Sträuchern die dürren Äste zu entfernen. „Das ist eine Arbeit, die jedes Jahr immer aufs Neue gemacht werden muss“, sagte er und ergänzte, dass das Bad so schön und attraktiv werden soll wie im vergangenen Jahr.

Die Mitglieder erhoffen sich einen Zulauf aus der Gemeinde Ilvesheim, wurde doch dort das Freibad geschlossen. Zu den Arbeiten, die am Arbeitstag auf der Liste standen, gehörten auch Malerarbeiten. So bekam auch die offene Umkleide im Eingangsbereich einen neuen Anstrich.