Altenbacher sind am klügsten

Anzeige

Interessante Fragen

Den Anfang macht der Titelverteidiger, die Kurpfalz-Grundschule, mit Zare, David und Felix. Mit der richtigen Antwort auf die Frage, welcher Pilz von Schweinen gefunden wird (es ist natürlich der „Trüffel“), holen sie die ersten Punkte. Die Strahlenberger Grundschule mit ihren Spielern Karl, Florentin und Mona beantwortet souverän die Frage nach dem Text des Schriesheimer Liedes.

Die Altenbacher mit ihren Favoriten Marc, Erik und Jonathan pokern in der Kategorie Sport hoch. Doch dann beantworten sie die Frage, welches Land zu den Olympischen Sommerspielen in Rio nur einen einzelnen Spieler geschickt habe, mit „Kuba“ aber falsch; die richtige Antwort wäre „Tuvalu“ gewesen.

Kein Problem hat die Kurpfalz-Grundschule beim Erkennen einer Flagge in den Farben grün-weiß-rot. „Das ist doch easy“, ruft der Gefragte, nennt Irland und holt für seine Schule die Punkte. Die Strahlenberger wissen, dass Theo Kerg Maler und Bildhauer und weder Sänger noch Fußballspieler war, wie die anderen Antwort-Möglichkeiten lauten. Altenbach brilliert auch mit der richtigen Antwort auf die Frage, welches Körperteil Maler Van Gogh sich abgeschnitten hat – es ist das Ohr.

Zwischen den Wissensfragerunden können die Kandidaten Zusatzpunkte bei Geschicklichkeitsspielen holen, und dabei werden sie lautstark, ja ohrenbetäubend von ihren Klassenkameraden angefeuert. Da geht es darum, eine Tafel Schokolade mit Messer und Gabel auszupacken und zu essen; doch zuvor muss man Mütze aufsetzen, Schal umlegen und unförmige Arbeitshandschuhe anziehen. Im Mohrenkopf--Essen holen sich wie beim Apfeltauchen die Altenbacher die Punkte.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Schätzfrage. Und zwar, wie viele Smarties in einem Glas sind, das durch die Reihen geht. Es sind exakt 923, und Emma Weber liegt mit ihrer Schätzung 927 am nächsten. Sie bekommt das Glas – und hoffentlich kein Bauchweh.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.03.2018