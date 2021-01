Am Wochenende Schnee im Hessens Süden möglich

Rhein-Neckar/Bergstraße.Mit Regen, starken Windböen und kurzen Gewittern startet der Hessische Süden am Freitag ins Wochenende. Während es bis mittags meist bedeckt und verregnet bleibt, ziehen die Niederschläge am Mittag weiter, kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. Demnach schwanken die Temperaturen im Land recht stark: Im Rhein-Main-Gebiet wird es bis zu 13 Grad warm, Richtung Norden kühlt es sich auf bis zu fünf Grad ab. Im Süden seien vereinzelt kurze Gewitter möglich. Auffrischender Wind aus Richtung Südwesten bringe starke bis stürmische Böen mit sich.

In der Nacht zu Samstag sei dann örtlich Glätte durch überfrierende Nässe möglich. Gebietsweise könne es regnen, im Norden sogar schneien. Mit dichten Wolken rechnet der DWD am Samstag, vor allem im Süden Hessens. Dort soll auch wieder Schnee fallen. Die Temperaturen liegen zwischen minus zwei und fünf Grad, bevor es in der Nacht zu Sonntag nochmal etwas kälter wird.

Bei Tiefstwerten von bis zu minus sieben Grad warnt der Wetterdienst vor Glätte. Am Sonntag kann sich dann auch mal die Sonne zeigen, es soll verbreitet trocken bleiben.

