Amtsvormund des Säuglings: „Er ist noch nicht so weit wie ein gleichaltriges Kind“

Im Prozess gegen die Ludwigshafener Eltern, die ihr sieben Wochen altes Kind schwer misshandelt haben sollen, hat am Montag der Amtsvormund des Jungen ausgesagt. „Nach den schweren Verletzungen geht es ihm heute relativ gut“, fasste der 62-jährige Jugendamtsmitarbeiter zusammen. Von den Operationen habe sich das Kind gut erholt, körperliche und organische Rückstände habe es zum Teil schon aufgeholt. „Dennoch ist der Junge in seiner Entwicklung zurück. Er ist noch nicht so weit wie ein gleichaltriges Kind“, sagte er.

Gerade was die geistige und kognitive Entwicklung angehe, sei es zu früh für Prognosen. „Da müssen wir beobachten, ob es Nachwirkungen oder Folgeschäden gibt. Dazu ist er jetzt aber noch zu jung.“ Insgesamt handele es sich bei dem Kleinkind um einen „angenehmen Jungen“. Er sei relativ ruhig und etwas träge. „Ob das einfach sein Charakter ist oder etwas mit den Verletzungen zu tun hat, muss sich noch zeigen“, so der Vormund.

Der Junge müsse weiter regelmäßig Ärzten vorgestellt werden und befinde sich noch in Therapie. Insbesondere, was seine Beweglichkeit angehe, habe er einiges aufzuholen gehabt. Er mache aber gute Fortschritte. Aktuell würden die Augen des KLeinkinds untersucht, da er offenbar schlechter sehe als Altersgenossen.

Zu den Eltern im Alter von 24 und 26 Jahren, die wegen Misshandlung und sexuellen Missbrauchs ihres Kindes vor Gericht stehen, gebe es aktuell keinen direkten Kontakt. „Wenn sie etwas über die Entwicklung des Jungen wisssen wollen, können sie mich anrufen“, so der Zeuge. Dies finde bislang eher selten statt. „Es ist abgesprochen, dass wir erstmal den Ausgang des Prozesses abwarten. Je nachdem, wie anschließend deren Situation ist, muss man schauen, ob und wie man einen Umgang gestalten kann.“

Dem ehemaligen Paar aus Ludwigshafen wird vorgeworfen, ihren Sohn im Oktober 2018 unter anderem mit einem Fieberthermometer im Rektalbereich und mit einem scharfen Gegenstand im Genitalbereich verletzt zu haben. Das Baby musste damals notoperiert werden. In der zugewiesenen Pflegefamilie befindet sich der Junge laut Amtsvormund aktuell nicht mehr, sondern in einer Bereitschafts-Pflegefamilie, in der er bereits nach seiner Operation war. Der Prozess wird am Nachmittag mit den Gutachten der Sachverständigen fortgesetzt. (Jei)