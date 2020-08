Amüsante Führung rund ums Schloss

Es ist ein Streifzug durch Geschichte und Botanik auf einmal in einer spannenden Stadtführung. Am Sonntag, 6. September, 14 Uhr, unternimmt Stadtführer Franz Piva mit interessierten Besuchern einen Spaziergang rund ums Weinheimer Schloss und durch den Schlosspark. Er erzählt dabei Amüsantes und Mythisches und gewährt einen Einblick in ein historisches Kleinod, nämlich in das Mausoleum der Freiherren und Grafen von Berckheim, das normalerweise nicht zugänglich ist. Treffpunkt ist am Minigolfplatz im Kleinen Schlosshof, die Teilnahme kostet für Erwachsene vier Euro, für Schulkinder bis zwölf Jahre zwei Euro. Eine Voranmeldung bei der Tourist-Info, Telefon 06201/8 26 10, E-Mail: tourismus@weinheim.de, ist erforderlich. whm

