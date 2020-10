„An Halloween diesmal lieber zuhause bleiben“

Mit dem Ruf „Süßes oder Saures“ ziehen Kinder am 31. Oktober von Haus zu Haus, um Süßigkeiten zu erbitten. Der Begriff Halloween steht dabei für das Brauchtum, das sich um diesen Tag entwickelt hat, dem Abend vor Allerheiligen (All Hallows’ Eve). Was katholische Iren einst bei ihrer Auswanderung mit nach Amerika gebracht haben, kehrte von dort in jüngster Zeit nach Europa zurück.

Doch soll man trotz Corona Halloween feiern, von Haus zu Haus ziehen? Diese Frage wird auch in den sozialen Netzwerken gerade intensiv diskutiert. „Angesichts der aktuellen Entwicklung im Pandemiegeschehen rund um Corona und der stetig steigenden Ansteckungszahlen, auch bei uns in Ilvesheim, ist hier Vorsicht geboten“, schreibt Bürgermeister Andreas Metz auf Facebook und appelliert: „Bitte überlegen Sie, ob Sie Ihren geplanten Rundgang in diesem Herbst ausfallen lassen können, um Ihre Mitmenschen und damit uns alle zu schützen.“

Leuchtende Kürbisse

Das wiederum finden manche Eltern gar nicht gut. „Lasst es uns gemeinsam für die Kinder möglich machen“, heißt es in einer Antwort: „Die Kinder mussten in diesem Jahr auf so viel verzichten.“ Mit Schildern an der Tür oder einer roten Schleife könne man signalisieren, dass man zu einer süßen Gabe bereit sei und Kinder klingeln dürften. Oft sind auch leuchtende Kürbisse vor dem Haus ein Zeichen dafür.

Doch sogar Mannheims Polizeipräsident Andreas Stenger mahnt: „Auch wenn Kinder und Jugendliche traurig sein werden, aber Halloween mit Klingeltour von Tür zu Tür, das geht in diesem Jahr nicht. Es sollten auch keine ausgelassenen Partys gefeiert werden. Das Ansteckungsrisiko ist viel zu groß.“ Das Gebot der Stunde laute auch für Halloween: „Kontakte einschränken und weniger Menschen treffen.“

Auch das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises rät, im Hinblick auf die steigenden Zahlen in diesem Jahr am besten ganz auf die gewohnte Tradition zu verzichten. „Nicht alles, was nach Verordnung noch erlaubt ist, ist epidemiologisch unbedingt sinnvoll. Wir befinden uns nun einmal inmitten einer Pandemie“, appelliert der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Andreas Welker, an die Vernunft und das Verständnis von Halloween-Fans.

Statt Süßigkeiten und Klamauk zeigen sich die Kirchen an diesem 31. Oktober wieder einmal „hellwach“, wie sich die ökumenische Aktion unter anderem in Schriesheim nennt. Dabei dreht sich diesmal alles – passend zu Corona – um das Thema Masken. Der Gottesdienst beginnt um 19 Uhr in der katholischen Kirche, eine Anmeldung (06203/6 12 93) ist wegen der Pandemie zwingend.

