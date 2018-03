Andreas Trier ist neuer Vorsitzender

Anzeige

Die Freien Wähler Ilvesheim haben einen neuen Vorsitzenden: Andreas Trier wurde auf der Mitgliederversammlung von den über 20 Mitgliedern einstimmig gewählt. Der 29-jährige Bankmitarbeiter löst Henrike Zeilfelder ab, die das Amt vier Jahre inne hatte und aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidierte. Neben der Wahl des Vorsitzenden standen auch Neuwahlen der übrigen Vorstandschaft auf der Tagesordnung. Die zu wählende Vorstandschaft stellte sich in ihren Ämtern wieder zur Wahl und wurde auch einstimmig in diesen durch die Mitglieder per Akklamation bestätigt. Änderungen gab es bei den Beisitzern. Zum letzten Mal in ihrer Funktion als Vorsitzende begrüßte Henrike Zeilfelder die Anwesenden und entrichtete einen besonderen Willkommensgruß an die Ehrenmitglieder Martin Heiselbetz und Dieter Münster.

In ihrem Jahresrückblick blickte sie auf zahlreiche und erfolgreiche Aktivitäten zurück unter anderem die beiden Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle mit Chako Habekost, das traditionelle Hocketse, den Martinsumzug sowie politische Veranstaltungen. Sie dankte für das entgegengebrachte Vertrauen und betonte die Arbeit habe ihr große Freude bereitet. Gemeinderat Peter Riemensperger berichtete anschließend aus dem Gemeinderat und aus dem Kreistag. Beherrschendes Thema im Gemeinderat waren die Flüchtlinge. Er berichtete von Anmietungen von Wohnungen, die noch nicht vorliegende Baugenehmigung für den Bau der Gebäude in der verlängerten Mozartstraße sowie von der Arbeit der Integrationsmanagerin Katharina Schütt. Auch das Kombibad und die Kostenentwicklung des Bades waren oft Thema im Gemeinderat, ließ er wissen. Weiter berichtete er über die langjährige Forderung der Freien Wähler Ilvesheim zur Neukonzeption der Friedhöfe, die nun mit Bürgerbeteiligung angegangen wird, der Einrichtung einer Außenstelle des Pflegestützpunktes Weinheim in Ilvesheim und Ladenburg, einer Halbtagesstelle für die Jugendsozialarbeit an der Friedrich-Ebert-Schule sowie über den unbefriedigenden Zustand der Parkplätze am Festplatz (an heißen und trockenen Tagen enorme Staubentwicklung, bei Regen tiefe Pfützen). Die Freien Wähler Ilvesheim haben einen Antrag gestellt diesen Missstand anzugehen. Gemeinderatsmitglied kam dann auf den Kreistag zu sprechen. Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 628 Millionen Euro (Gemeinde knapp 25 Millionen Euro), davon entfallen 240 Millionen Euro auf das Sozial- und Jugendamt und davon wiederum 81 Millionen Euro auf die Eingliederungshilfe. Durch das Engagement der Freien Wähler konnte die Kreisumlage von 29,5 Prozent auf 28,75 Prozent gesenkt werden. Ein Hauptaugenmerk der Freien Wähler liegt auf den Personalausgaben.

Einen besonderen Akzent erhielt die Jahreshauptversammlung durch die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Dr. Jürgen Henninger (verhindert). Bernhard Ries, stellvertretender Vorsitzender würdigte die Verdienste von Dr. Jürgen Henninger, der zweimal Vorsitzender der Freien Wähler in Ilvesheim und fast 20 Jahre im Gemeinderat tätig war. Anschließend gab Kassier und Schatzmeister Oliver Weiß seinen Kassenbericht ab. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. Die Wahlen bei den Freien Wähler ergaben: Andreas Trier (1. Vorsitzender), Bernhard Ries (2. Vorsitzender), Verena Hepp (Schriftführerin), Klaudia Fleuchaus (stellvertretende Schriftführerin), Oliver Weiß (Kassier und Schatzmeister), Annika Lerch (stellvertretende Kassiererin), Peter Riemensperger (Referent für Öffentlichkeitsarbeit), Renate Bialek, Peter Heckmann, Siegfried Rauhöft, Dennis Rauhöft und Henrike Zeilfelder (alle Beisitzer). fase