Anekdoten, Bilder, Zauberstab und Wein

Als Goetze-Hillenbrand dann anfängt, über Ortschaften in der Südpfalz frei zu erzählen, ist sie ganz in ihrem Element. Die Gäste hören ihr gespannt und aufmerksam zu, wenn sie über die Burg Landeck berichtet, auf deren Mauern früher ein kleines graues Männlein tanzte. Genau so interessant sind auch die Anekdoten, die von ihren ganz persönlichen Erfahrungen in den Weinbergen berichten.

Zu jeder Erzählung zeigt sie Bilder, damit die Zuhörer auch visuell in die Geschichten eintauchen können. Da bekomme man gleich Lust, selbst loszulaufen, tönt es aus dem Publikum. Die ganze Zeit über hält die Lesepädagogin ihren Geschichtenzauberstab in der Hand. „Der gibt mir Kraft zum Erzählen“, klärt sie die fragenden Gäste auf.

„Einfach klasse“

Nach den vielen Erzählungen, Sagen und Anekdoten ist die Lust der Zuhörer auf die Weinprobe groß. Die Vorsitzende des Fördervereins der Bücherei, Kristin Hätterich, Leiterin Birgit Leuther sowie Vorstandsmitglied Beate Seelert laden die Zuhörer nun zu einer Verköstigung ein. Vor allem der Wein der Rebsorte Auxerrois, von dem Goetze-Hillenbrand auch bei ihren Erzählungen schon berichtet hat, kommt bei den Gästen sehr gut an.

Nun haben sie auch die Möglichkeit, sich einmal persönlich mit der Erzählerin über ihre Erlebnisse in der südlichen Weinstraße zu unterhalten und inspirieren zu lassen. „Ich fand das einfach klasse“, sagt Hätterich. Die literarische Weinprobe war also für beide Seiten – sowohl für die Bibliothek als auch für die Zuhörer – ein voller Erfolg.

