Angebliche Haftbefehle - Trickbetrüger ergaunern mehrere Tausend Euro

Rhein-Neckar/Mannheim.Unbekannte haben in Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis mehrere Tausend Euro durch Trickbetrug ergaunert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, rief bereits am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr ein Mann einen älteren Herren aus dem Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt an und gab sich als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Stuttgart aus. Unter dem Vorwand, das BKA ermittle gegen den 70-Jährigen und ein Haftbefehl liege vor, bot ein weiterer Anrufer, diesmal ein angeblicher Mitarbeiter des BKA, an, den Mannheimer gegen einen fünfstelligen Betrag laufen zu lassen. Dem 70-Jährigen kamen erst nach dem Tätigen der Überweisung auf das angegebene Konto Zweifel und verständigte die Polizei. Der Geldfluss konnte noch gestoppt werden.

Eine 76-Jährige aus Edingen-Neckarhausen hatte weniger Glück: Unter den gleichen vorgespielten Tatsachen, es liege ein Haftbefehl gegen die Frau vor und nur eine höhere Summe könne diesen Aussetzen, überwies die Frau mehrere Tausend Euro. Zwei Tage später kamen der Dame jedoch Zweifel der Echtheit der Situation. Die Polizei bestätigte ihren Verdacht, das Geld war allerdings bereits weg.

Die Kriminaldirektion Heidelberg hat die Ermittlungen nach den unbekannten Betrügern aufgenommen. Es sei davon auszugehen, dass die beiden Fälle im Zusammenhang miteinander stehen. Sachdienliche Hinweise unter 0621 174 4444.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020