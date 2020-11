Angebot Medizinischer Möglichkeiten für Studierende

Heidelberg/Mannheim.Das Studierendenwerk Heidelberg beteiligt sich am digitalen Markt der Möglichkeiten am Freitag, 20. November. Das Angebot richtet sich an Studierende der Medizinischen Fakultät Mannheim der Uni Heidelberg. Über den Link zoom.us/j/96321459505 stellen das Studierendenwerk und die Fachschaft der Medizinischen Fakultät Mannheim zwischen 15 und 18 Uhr die Angebote von studentischer Infrastruktur über Studienfinanzierung bis zum Teddybärkrankenhaus vor. Per Chat werden auch Fragen beantwortet. Der Link via Facebook: https://fb.me/e/3d1pGGf6u.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.11.2020