Anschluss an Mannheimer Netz kann erst bis 2020 erfolgen

Der Wasserversorgungsverband Neckargruppe wird sein Netz voraussichtlich ab 2020 mit dem der Mannheimer MVV verbinden. Das hat sich in der jüngsten Sitzung des Verbands im Schloss in Neckarhausen abgezeichnet. Eine endgültige Entscheidung soll allerdings erst in einer außerordentlichen Verbandsversammlung im ersten Halbjahr 2019 erfolgen.

Seit der Verunreinigung des Grundwassers durch die Chemikalie Trifluoracetat (TFA) wird über einen Anschluss an Mannheim diskutiert. Nachdem das Umweltbundesamt den so genannten Vorsorgewert vorübergehend auf 30 Milligramm pro Liter angehoben hatte, wurde das Vorhaben zurückgestellt. Inzwischen sind die gemessenen Werte wieder auf 15 Milligramm gesunken, wie Jochen Ries von der MVV mitteilte – Tendenz fallend. Trotzdem empfehlen Experten des Regierungspräsidiums eine Verbindung zum MVV-Netz, um für künftige Notfälle gerüstet zu sein. Die Kosten dafür werden auf rund 700 000 Euro geschätzt.

Bald verbindlicher Grenzwert

„Wir gehen davon aus, dass Mitte 2019 ein verbindlicher Grenzwert vorliegt, den wir einhalten können“, gab sich der Vorsitzende des Verbands, Edingen-Neckarhausens Bürgermeister Simon Michler, zuversichtlich. Die Chemikalie TFA, die das Unternehmen Solvay mit behördlicher Erlaubnis in den Neckar eingeleitet hat, bleibt trotzdem nicht ohne Folgen für den Verband und damit für die Verbraucher. Weil seit 2017 weder Heidelberg noch Mannheim Wasser von der Neckargruppe beziehen, steigen die Bezugskosten um zehn Cent je Kubikmeter.

Pläne für einen Anschluss liegen nach den Worten vom Michler bereits in der Schublade, die erforderlichen Mittel seien im Wirtschaftsplan für 2019 eingestellt. Vor einer endgültigen Entscheidung müssten allerdings noch Alternativen wie eine Speicherung von Wasser oder ein Bezug vom Lobdengauverband in Ladenburg geprüft werden. Das wäre jedoch vermutlich deutlich teurer.

Die MVV will ihr Angebot nach Angaben von Mitarbeiter Daniel Jung aktualisieren. „Wir gehen davon aus, dass ein halbes Jahr ins Land geht, bis die Anlage betriebsfertig ist“, sagte er weiter. Ein Anschluss sei deshalb erst im Jahr 2020 möglich.

Offen blieb die Frage, ob die Stadt Heidelberg künftig wieder Wasser der Neckargruppe bezieht. „Wir sind immer noch in einer vertieften Prüfung“, sagte der technische Betriebsführer der Stadtwerke, Markus Morlock. Zugleich versicherte er aber: „Heidelberg wird die Neckargruppe nach Können und Vermögen unterstützen.“

Einstimmig verabschiedete der Verband den Wirtschaftsplan für 2019 mit einem Volumen von rund 1,6 Millionen Euro. Reine Formsache war auch die Wiederwahl von Simon Michler als Verbandsvorsteher. Sein Stellvertreter Hans Stahl leitete die Wahl. Er attestierte Michler und der Verwaltung, sie hätten den Verband trotz der TFA-Problematik ruhig und besonnen geführt und sich nicht von Panik leiten lassen.

