„Apollo 11“ und „Christo“

Das Olympia-Kino zeigt ab Sonntag, 18. August, zwei Dokumentarfilme über spektakuläre Unternehmungen in zwei ganz unterschiedlichen Bereichen: der Technik und der Kunst. Es beginnt mit dem Film „Apollo 11“. 50 Jahre nach der Mondlandung am 20. Juli 1969 legt Regisseur Douglas Miller eine Dokumentation vor, die auf bislang unveröffentlichtes Bild- und Tonmaterial zurückgreift.

Auf 70-Millimeter-Originalaufnahmen erlebt man den Start am Cape Canaveral mit und fliegt hinauf in die Erdumlaufbahn. Mal aus der Perspektive der Astronauten, mal aus Sicht des Kontrollzentrums oder der Schaulustigen entfaltet sich die Mission zu einem Meilenstein in der Weltgeschichte, der nicht nur als reales Gegenstück zu dem kürzlich veröffentlichten Spielfilm „Aufbruch zum Mond“ funktioniert. Eine visuell wie akustisch meisterhafte Rekonstruktion der ersten Mondlandung – von Regisseur Todd Douglas Miller im Stil einer intimen Live-Reportage kongenial montiert. Die Kritik schreibt: „Als Zuschauer glaubt man, diesen 20. Juli 1969 noch einmal direkt und hautnah mitzuerleben.“

Wandeln über Wasser

„Christo – Walking on Water“ folgt wenig später. Der bulgarisch-amerikanische Künstler Christo ist berühmt für seine aufsehenerregenden Installationen. Seine spektakulären „Floating Piers“ im norditalienischen Iseo-See zogen im Sommer 2016 mehr als eine Million Menschen an. Fasziniert von seiner Idee, „über Wasser zu wandeln“, spazierten Besucher aus aller Welt über drei Kilometer lange, schwimmende Stege, die mit gelb-orange schimmerndem Gewebe überzogen waren. Die spannende Doku des bulgarischen Regisseurs Andrey M. Paounov blickt hinter die Kulissen und verfolgt die turbulente Entstehungsgeschichte dieses gigantischen Projekts samt Hürden, Erfolgen und Widerständen. Dabei entsteht ein feinfühliges Porträt des 81-jährigen legendären Ausnahmekünstlers.

Die Termine: Am Sonntag, 18. August und Dienstag, 20. August, jeweils um 20.15 Uhr, wird „Apollo 11“ gezeigt. Am Freitag, 23. August, 18 Uhr, Samstag, 31. August, 20.15 Uhr und Sonntag, 1. September, 18 Uhr, flimmert „Christo – Walking on Water“ auf der Leinwand. wn

