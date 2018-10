Archäologen graben bis zum Frühjahr

Die Grabungsfirma AAB wird rund 2,5 Hektar private Flächen im Neubaugebiet Mitten im Feld II archäologisch untersuchen. Dem entsprechenden Auftrag durch den Erschließungsträger GkB hat der Gemeinderat Heddesheim am Donnerstag zugestimmt. Die Gemeinde übernimmt die Kosten in Höhe von 330 000 Euro vorläufig. Das Geld wird ihr zurückerstattet, wenn die GkB mit den Eigentümern alle Verträge geschlossen hat. Die Grabungen würden noch einmal rund 18 Wochen dauern, im Anschluss solle das Gebiet zum Bau freigegeben werden, erklärte Kessler. Insgesamt liegen die Kosten für die Archäologie in dem Baugebiet demnach bei rund 650 000 Euro. Die Grundstückseigentümer zahlen allein dafür rund zwölf Euro pro Quadratmeter. agö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018