Auf du und du mit der Kuh

Der modernen Landwirtschaft näher zu kommen, ist ganz leicht beim „Tag des offenen Hofes“ der Familie Maas im ländlichen Ladenburger Stadtteil Neubotzheim. Auch die zweite Auflage seit 2017 erweist sich deshalb als Magnet. Scharen von Besuchern strömen den ganzen Sonntag über zum Gehöft.

Schließlich locken auch Hausmacher Kost und Kuchen. „Es ist schön zu sehen, dass das Interesse so groß ist“, freut sich Jochen Maas als Gastgeber neben seinem Bruder Thomas, ihren Partnerinnen sowie den Eltern Iris und Fritz Maas.

Hofladen mit „Milchtankstelle“

Ihr Milchvieh- und Ackerbaubetrieb ist mit Häcksler, Mähdrescher und weiteren großen Maschinen auch als Lohnunternehmen für andere Landwirte im Einsatz. Außerdem betreibt die Familie einen Hofladen mit „Milchtankstelle“ und seit 2007 eine Biogasanlage zur Stromerzeugung. Führungen, Feldrundfahrten, Ausstellungen und offene Türen machen vieles anschaulich.

„Wir wollen unseren Besuchern zeigen, wie Landwirtschaft heutzutage funktioniert“, fasst Maas das Programm zusammen. Beim Rundgang durch den hellen und luftigen Boxenlaufstall mit Melkroboter fragt ihn eine Frau, warum die rund 80 Kühe nicht im Freien grasen. „Das Weiden mag von der Idylle her schöner sein und hat in Bergregionen seine Berechtigung, aber ich glaube, dass es den Tieren in unserem Stall besser geht“, antwortet Maas. Eine Kuh könne nämlich nicht schwitzen und möge deshalb weder Hitze noch pralle Sonne.

Damit sich die Tiere besonders wohl fühlen, ist das automatische Melksystem im 2013 erbauten Stall so programmiert, dass keine Kuh lange Druck auf dem Euter verspürt. Jede kann sich dank elektronischem Chip alle sechs bis acht Stunden ohne manuelle Hilfe melken und obendrein beliebig oft massieren lassen.

Ihre durchschnittlich jeweils rund 10.500 Liter Milch pro Jahr kauft die Molkerei Campina in Heilbronn, sagt Maas:„Besser bekannt unter dem Namen Landliebe.“ Reich werde man mit der Milchproduktion nicht, „aber ich habe Spaß daran, mit den Tieren zu arbeiten.“ Um auch Arbeitszeit und Maschinenkosten abzudecken, müsste er fünf bis zehn Cent mehr für jeden Liter Milch bekommen, als er zurzeit tatsächlich erzielt.

„Der Milchpreis war schon besser, aber auch schon schlechter“, weiß Seniorchef Fritz Maas, der mit seinen bald 66 Jahren nach Kräften hilft auf dem Hof.

Biogasanlage erzeugt Wärme

Dazu gehört auch die Biogasanlage. Sie erzeugt 12.000 Kilowatt „grünen“ Strom am Tag, die ins Netz eingespeist werden. Die Motoren liefern Wärme für die Hälfte der Siedlung Neubotzheim. Auch Holz wird damit getrocknet. Die Investition sei damals die richtige Entscheidung gewesen, sagt Maas, doch müsse man sich in der Landwirtschaft immer neuen Gegebenheiten anpassen.„Es ist super interessant, und den Kindern gefällt es, live zu erleben, wo die Milch herkommt“, berichtet Natalie, die zu Besuch aus Polen da ist. „Wunderbar“, findet Antonio Trezza aus Edingen das Hoffest. „Das ist sehr gut gemacht: Ich habe viel gelernt“, sagt der Ladenburger Harald Schäfer. „Die Resonanz ist super“, zieht Jochen Maas zufrieden Bilanz und kündigt eine Wiederholung für 2021.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019