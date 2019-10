Auffahrunfall auf A6: eine Person schwer verletzt

Sinsheim/Wiesloch.

Am Mittwochmorgen ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war dort gegen 5.30 Uhr ein Kleintransporter in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Der vor ihm fahrende Sattelzug musste verkehrsbedingt auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. Der Fahrer des Kleintransporters erkannte dies zu spät und fuhr dem Lkw nahezu ungebremst auf.

Dabei wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein Hund, der sich in dem Transporter befand, blieb unverletzt und wurde in ein Tierheim gebracht. Dem Fahrer des Kleintransporters wurde eine Blutprobe entnommen, um dessen Verkehrstüchtigkeit zu überprüfen.

Die Polizei sperrte die A6 in Fahrtrichtung Mannheim am Morgen zweitweise komplett. Der Verkehr staute sich dort am Morgen auf einer Länge von sieben Kilometern. In Fahrtrichtung Heilbronn bildete sich ein Stau mit einer Länge von drei Kilometern. Gegen 8.30 Uhr konnte der linke Fahrsteifen für den Verkehr freigegeben werden. Gegen 10 Uhr erreichte der Stau zwischen Bad Rappenau und Wiesloch-Rauenberg eine Länge von 20 Kilometern. Nach den notwendigen Reperaturen an der Fahrbahn, konnte die Polizei auch den rechten Fahrsteifen gegen 10.20 Uhr für den Verkehr freigeben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. (pol/onja)