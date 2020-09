Aufruf zum Debattieren

Bergsträßer Landtagsabgeordnete rufen zur Teilnahme am Schülerwettbewerb des Landtags auf: Die Landtagsabgeordneten Uli Sckerl (Grüne), Julia Philippi (CDU) und Gerhard Kleinböck (SPD) laden alle Schülerinnen und Schüler im Wahlkreis Weinheim zwischen 13 und 25 Jahren dazu ein, an einem Schülerwettbewerb teilzunehmen.

„In Diskussionen bestehen, kritisch Stellung zu politischen Themen beziehen, argumentieren und gegenargumentieren – all dies kann man üben und dabei sogar Spaß haben“, schreiben die drei Abgeordneten in ihrer Mitteilung. Das Motto des Programms lautet: „Komm heraus, mach mit.“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können zwischen verschiedenen Themen und Arbeitsformen wählen. Wie Technik die Welt verändert, könne zum Beispiel in einem Plakat dargestellt werden. Eine andere Möglichkeit sind Foto- und Videobeiträge zu der Frage, welche Rolle Kleidung im Leben spielt.

„Der Schülerwettbewerb will Jugendliche dazu anregen, sich mit politischen Fragen und Problemen aktiv auseinanderzusetzen“, so die drei Politiker. Es locken Sachpreise, Studienfahrten und der Förderpreis des Landtags in Höhe von bis zu 1250 Euro. Bei der Preisverteilung werden alle Schularten- und formen berücksichtigt.

Einsendeschluss ist der 16. November 2020, Beiträge müssen an die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Schülerwettbewerb des Landtags, Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart geschickt werden. Zuvor ist eine Online-Anmeldung unter der Internetadresse www.schuelerwettbewerb-bw.de notwendig. red

