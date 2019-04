Aula wird zur bunten Manege

„Liebe Eltern und liebe Gäste, wir wollen euch heute in die Welt des Zirkus einführen“: So hießen Zweitklässler David und Drittklässlerin Elena die Zuschauer gestern in der Aula der Johannes-Kepler-Schule Heddesheim willkommen. Mehr als 200 Menschen waren gekommen, um die Zirkusaufführung anzusehen. Es war der große Abschluss der allerletzten Projektwoche an der Grundschule.

Der Duft des frisch zubereiteten Popcorns und die bunte, selbst gebastelte Dekoration trugen perfekt zur Zirkusatmosphäre bei. Das Programm eröffneten die geschickten Seiltänzerinnen und Seiltänzer, und gleich nach ihnen ging es „hoch in die Lüfte“. Die kleinen Warnwestenträger warfen Diabolos in die Höhe und drehten geschickt Teller auf langen Stäben. Im Land der Zwerge und Kobolde balancierten die Grundschüler auf großen, roten Gymnastikbällen, was manch einen Zuschauer ins Staunen brachte.

Ein Ständchen für Fakir Felix

„Oje, oje, wir brauchen gleich einen Verbandskasten“, erschreckten dann die beiden Moderatoren David und Elena das Publikum. Als Nächstes standen nämlich „Kinder aus dem Fernen Osten, die vor nichts Angst haben“ auf der Bühne. Es waren wohl richtige Fakire, denn nur die können sich bekanntlich auf Glasscherben stellen, auf 4000 scharf angespitzte Steine legen sowie harte Kartoffeln zerdrücken und dicke Bücher zerreißen. Für Geburtstagskind und Fakir Felix hatte die volle Aula sogar ein Ständchen parat, worüber er sich sehr freute.

Es folgten die „tänzerischen Kinder“, aber zurecht fragte David: „Kinder? Ich sehe nur rote blaue Säcke!“ Und tatsächlich konnte die Gruppe ihre Choreographie zu Backstreet Boys’ „Everybody“ problemlos aufführen, obwohl die Tänzer von Kopf bis Fuß in Anzügen steckten, durch die sie eigentlich nichts sehen konnten. Auch bei der Akrobatikgruppe wurde rhythmisch mitgeklatscht. Die Mädchen und Jungen schlugen Salti, Räder und bauten endrucksvolle Menschenpyramiden. Nach dem „Rola-Bola“ und gewagtem Leiterauftritt stürmten alle Akteure und Akteurinnen auf die Bühne für das große Finale. Der tosende Applaus in der vollen Aula wollte kein Ende nehmen. Rektorin Dagmar Knispel und Lehrerin Michaela Cheney bedankten sich vor allem bei Lisa Marquant und Britta Verleger vom Zirkus Paletti aus Mannheim.

„Das war ein großes, richtiges Projekt mit ganz viel Raum für die Kreativität der Kinder“, sagte Schulleiterin Knispel. „Die Organisation der Projektwoche lief durch die Profis und vielen Helfer hervorragend“, berichtete Lehrerin Cheney dem „MM“. Die die Lehrkräfte waren überglücklich und sehr zufrieden mit dem gelungenen Abschluss der Woche. „Wir haben nicht mit solch einem Andrang gerechnet“, sagte Cheney stolz und führte weiter aus: „Viele Eltern haben sich sogar freigenommen, weil die Veranstaltung am Vormittag stattfand.“ Das Lampenfieber machte den jungen Talenten gar nichts aus, wie man an ihren fröhlichen Gesichtern und fehlerlosen Auftritten erkennen konnte.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/heddesheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019