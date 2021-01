Eppelheim.Bei einer Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen in Eppelheim am Freitagabend soll sowohl ein Messer als auch eine Schreckschusswaffe eingesetzt worden sein. Das teilte die Polizei am Abend mit. Demnach seien zwei Tatverdächtige flüchtig. Gegen 19.40 Uhr soll es zu der Auseinandersetzung in der Rathausstraße gekommen sein.

Auf Anfrage bei der Polizei am späten Abend berichtete ein Sprecher der behörde, dass Zeugen eine Schlägerei gemeldet hatten. Auch von möglichen Schüssen sei die Rede gewesen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen vor Ort auf. Sie habe bereits Beteiligte der Auseinandersetzung vernommen. Eine Festnahme habe es in diesem Zuge vorerst nicht gegeben. "Wir tappen noch im Dunkeln", sagte der Sprecher weiter. Die Spurensicherung wurde zur Unterstützung der polizeilichen Maßnahmen hinzugezogen. Des Weiteren sei eine Person in ein Krankenhaus gebracht worden. Über Schwere und Art der Verletzung lagen keine Informationen vor.

Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt. Laut einem Mitarbeiter vor Ort sei die Behörde mit einem Großaufgebot im Einsatz. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.01.2021