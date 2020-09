Frankenthal.Ein in der Willy-Brandt-Anlage in Frankenthal ausgesetzter Wildvogel ist der Polizei am Samstag gegen 22.50 Uhr gemeldet worden. Wie die Beamten mitteilten, entpuppte sich der Vogel bei näherem Hinsehen als Taube. Da der Vogel verletzt war, ist er dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt übergeben worden.

