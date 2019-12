„Außer Atem“ im Olympia-Kino

Im Abstand von etwa zwei Monaten zeigt das Olympia-Kino Filmklassiker – eine einmalige Gelegenheit, diese Filme endlich einmal wieder auf der großen Leinwand zu sehen. In diesem Monat steht der Film „Außer Atem“ von Jean Luc-Godard aus dem Jahre 1960 im Mittelpunkt, mit Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg in den Hauptrollen.

Zum Inhalt des Films: Der Rebell und Kleinkriminelle Michel hat ein Auto gestohlen und fährt damit durch Frankreich. Als er bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten erschießt, wird aus dem Spaß bitterer Ernst. Michel ist fortan auf der Flucht vor der Polizei. In Paris findet er Unterschlupf bei der amerikanischen Studentin Patricia, die er zuvor in Südfrankreich kennengelernt hat. Er verliebt sich in sie und versucht mit ihrer Hilfe genügend Geld für die gemeinsame Flucht nach Italien aufzutreiben. Der Film wird in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Schriesheimer Senioren am Mittwoch, 11. Dezember, um 18 Uhr im Olympia-Kino, Hölderlinstraße 2, gezeigt. wn

