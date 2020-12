Lokales

Heidelberg: Pkw auf A5 in Brand geraten - 00:53

Heidelberg, 04.12.2020: m Freitag gegen 14:50 Uhr geriet auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz nach dem Autobahnkreuz Heidelberg ein Auto in Vollbrand. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Süden gesperrt.