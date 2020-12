Auto auf A5 gerät in Brand – Stau wegen Schaulustiger

Heidelberg.Ein Auto ist heute gegen 14.50 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz nach dem Autobahnkreuz Heidelberg in Brand geraten. Während der Löscharbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Süden gesperrt. Um 15.15 Uhr konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Auf der Gegenfahrbahn kommt es derzeit aufgrund von schaulustigen Verkehrsteilnehmern zu weiteren Verkehrsbehinderungen, teilte die Polizei mit.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020