Auto auf Parkplatz erheblich beschädigt - Zeugen gesucht

Heppenheim.Zu einem Verkehrsunfall auf einem Supermarkt-Parkplatz ist es am gestrigen Donnerstag gekommen, teilte die Polizei mit. An einem VW Passat, der in der Lilienthalstraße auf dem Lidl-Parkplatz stand, entstand gegen 21.15 Uhr ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06251/7060 in

Verbindung zu setzen.

