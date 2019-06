Auto beschädigt 20 Schutzplanken auf A5 – Fahrer flüchtet zu Fuß

Zwingenberg.Ein Autofahrer ist am Mittwochvormittag auf der A 5 in Höhe der Anschlussstelle Zwingenberg von der Fahrbahn abgekommen und landete anschließend in einer Böschung. Bei dem Unfall gegen 10.40 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt wurden über 20 Schutzplanken beschädigt, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer des verunglückten Autos soll laut Zeugenaussagen kurz vor dem Unfall auf dem Seitenstreifen mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit rechts passiert haben.

Der Beschudligte entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Ort des Geschehens. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, nahmen die Beamten gegen 12 Uhr einen 37-jährigen Verdächtigen im Zwingenberger Ortsteil Rodau fest. Der Mann wies leichte Blessuren auf, die von dem Unfall stammen könnten. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Die Autobahnauffahrt Zwingenberg ist derzeit wegen Aufräumarbeiten an der Unfallstelle noch bis in den Nachmittag hinein für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Zur weiteren Klärung des Sachverhalts bitten die Beamten der Polizeiautobahnstation Südhessen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06151/8756-0. (pol/tbö)